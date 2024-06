Re Carlo vuole fare il nonno per i suoi nipoti: "Basta videochiamate"

Royal family, re Carlo III vorrebbe avere i nipoti nel Regno Unito. Si torna a parlare di un riavvicinamento con il figlio Harry

C'è aria di distensione nella Royal Family. Secondo le ultime indiscrezioni, re Carlo III avrebbe intenzione di riavvicinarsi al figlio Harry e stare più vicono ai suoi nipoti. Il monarca proverebbe una "grande tristezza" nel non poter frequentare i piccoli Archie e Lilibet che vivono in California con i genitori e di poterli vedere solo in videochiamata. Secondo quanto riporta il Mirror, Carlo III dopo la diagnosi di tumore avrebbe capito che "non sarà qui per sempre" e quindi vorrebbe riappacificarsi con il figlio minore.

"La famiglia è sempre stata importante per il re. - scrive l'esperta della casa reale, Ingrid Seward - Ricorda la sua infanzia un po’ frammentata poiché i suoi genitori erano sempre impegnati. È una grande tristezza per lui non vedere più Archie e Lilibet. Ecco perché Carlo non romperà mai i legami con Harry. Non vuole una relazione a distanza con i figli di suo figlio. Vuole conoscerli ed essere coinvolto nelle loro vite, mentre sono ancora abbastanza giovani da poter imparare dalla sua saggezza. Il suo cancro ha reso tutto ciò ancora più toccante per lui perché sa che non sarà qui per sempre".

Nel frattempo Harry starebbe cercando un alloggio nel Regno Unito per stare più vicino agli amici che non possono raggiungerlo negli USA a causa di alcune divergenze con la moglie Meghan Clarke.