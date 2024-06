Avviso di sfratto per il duca Andrea. Re Carlo III gli taglia i fondi

Re Carlo III avrebbe chiesto al duca Andrea di lasciare la casa di Royal Lodge

“Avviso di sfratto per il Duca di York Andrea. A recapitarlo è il Re Carlo in persona al fratello Andrea. Al centro della contesa c’è la casa di Royal Lodge a Windsor, 30 stanze dove Andrea vive insieme alla ex sua moglie Sarah Ferguson, con la quale sembra che le ri-nozze siano imminenti. Alla coppia, in alternativa, sarebbe stata offerta la casa che fu di Harry e Meghan prima del divorzio dalla royal family. Il Sun ha rivelato in esclusiva che Andrea ha rifiutato la possibilità di trasferirsi a Frogmore Cottage l'anno scorso, dopo che ai Sussex era stato notificato lo sfratto

Nelle ultime settimane, il monarca, 75 anni, ha intensificato gli sforzi per sfrattare Andrea dalla casa che condivide con l'ex moglie Sarah Ferguson e gli addetti ai lavori hanno definito la situazione di stallo “l'assedio di Royal Lodge”. Secondo fonti di Palazzo, il Re, che finanzia la vita del fratello, ha fatto trapelare che potrebbe “riconsiderare i livelli di sostegno che è disposto a fornire”.

L'infamato Duca, che non tornerà mai più in servizio pubblico dopo aver pagato milioni per patteggiare una causa per abusi con una vittima del traffico sessuale di Jeffrey Epstein, ha rifiutato per 18 mesi le suppliche del Re di trasferirsi. Un braccio di ferro che tra i due fratelli va avanti da mesi e che ora arriva persino alla minaccia di chiudere i cordoni della borsa. Ma Andrea, dopo aver accettato la rinuncia alla vite di corte, ora ne fa una questione di principio e impugna un contratto di affitto di 75 anni che lo ancora saldamente e alla sua dimora almeno fino al 2078.

Intanto, i panni sporchi di Andrea continuano a interessare il pubblico tanto che attualmente su Netflix la fiction “Scoop” racconta l'intervista del Duca a Newsnight e Amazon ripercorre le fasi della sua caduta. Entrambe le produzioni stanno registrando ascolti importanti, rendendo sempre più difficile la riabilitazione della figura del figlio prediletto della Regina Elisabetta.

Il Duca di certo non è al verde, ma giudicando la stazza reale, non naviga nell’oro. Si dice che le sue finanze siano in difficoltà, dato che non può più lavorare e non è chiaro se abbia ricevuto una qualche grossa vincita dal testamento della sua defunta madre, morta nel settembre 2022. Ma lui e l'ex moglie Fergie hanno potuto tenere i corgi e lui ha intascato milioni di sterline dalla vendita del suo chalet nelle Alpi svizzere. Quel che è certo è che Elisabetta lo aiutò a pagare l’accordo il suo accordo extragiudiziale di milioni di sterline all'accusatrice di abusi sessuali Virginia Giuffre.

Una fonte che conosce le mosse per costringere Andy ad andarsene ha dichiarato al Times: “La gentilezza del Re non è senza limiti e c'è un'ottima opzione per Andrew di trasferirsi a Frogmore Cottage, recentemente lasciato libero dal Duca e dalla Duchessa di Sussex, che ha anche il vantaggio di essere all'interno del cordone di sicurezza del Castello di Windsor, riducendo così la necessità di una sicurezza alternativa 24 ore su 24 per la Royal Lodge.