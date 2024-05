Meghan Markle è "troppo nuda": polemica per la visita in Nigeria

Meghan Markle è stata criticata dalla moglie del presidente nigeriano per la troppa nudità. L'ex attrice e il marito sono nel Paese africano per promuovere gli Invictus Games

Nuova polemica che vede protagonista Meghan Markle. Questa volta le critiche arrivano dalla first lady nigeriana Oluremi Tinubu, moglie del Presidente Bola Tinubu, e riguardano la scelta di abbigliamento della duchessa di Sussex. La coppia è in visita nel Paese africano per promuovere gli Invictus Games in compagnia del marito Harry. Nello specifico gli abiti indossati da Meghan sono stati considerati troppo sconvenienti.

Come riporta il Sun, Oluremi Tinubu avrebbe lanciato una frecciatina alla troppe "nudità" della duchessa, sottolineando che le donne nigeriane "non vogliono imitare e cercare di emulare le star del cinema americano con la loro nudità". "Il messaggio qui è che dobbiamo salvare i nostri figli. - ha continuato la first lady - Osserviamo il modo in cui si vestono. Non avremo un Met Gala. La nudità è ovunque e gli uomini sono ben vestiti. Quindi dobbiamo fare qualcosa. Dire loro che non accettiamo la nudità nella nostra cultura. Non è bello. Non è affatto bello”.





A non essere stato particolarmente apprezzato è stato l'abito in seta color pesca con tanto di strascico indossato per incontrare i bambini della Wuse Lightway Academy, una scuola sostenuta dalla fondazione Archewell Foundation creata insieme al marito.

Il tour africano non è piaciuto nemmeno alla Royal Family, che secondo l'esperto reale Tom Quinn lo ritiene un "un vero e proprio affronto, una dichiarazione audace di indipendenza". "Ad alimentare il disappunto - continua l'insider - c’è poi il tempismo in cui è arrivato questo viaggio, ovvero mentre Re Carlo e Kate Middleton lottano contro il cancro, e il fatto che tutto è stato fatto a favore di telecamere per il loro prossimo documentario in uscita su Netflix”.