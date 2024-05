Uk, scoppia la "guerra" della marmellata. Dispetto dei reali a Meghan Markle

Uk, a Palazzo si litiga pure per la marmellata. La contesa della "confettura"

Nuovo scontro tra la famiglia Reale del Regno Unito e la Duchessa del Sussex Meghan Markle. A scatenare la "guerra" questa volta è stata una marmellata. Buckingham Palace, infatti, ha deciso di promuove la propria confettura - riporta Il Gambero Rosso - a pochi giorni dal lancio di quella di Meghan Markle. E i fan della Duchessa di Sussex accusano la corona di aver scatenato una Royal Jam War.

Ma Meghan e Buckingham Palace sono davvero in guerra per la marmellata? I prodotti di Meghan Markle - prosegue Gambero Rosso - non sono ancora in vendita ma c'è già chi sottintende che il Palazzo abbia subdolamente trollato la Duchessa del Sussex. Perché pochi giorni dopo che Markle ha iniziato a distribuire in promozione le marmellate del suo nuovo marchio di lifestyle, American Riviera Orchard, il Palazzo reale ha pubblicizzato il suo prodotto, portando molti a chiedersi se le due parti siano impegnate in una guerra fredda a colpi di confettura.