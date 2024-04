Meghan Markle sarà protagonista di un programma di cucina su Netflix

Meghan Markle con al sua casa di produzione starebbe realizzando una serie per Netflix da lei condotta che parlerà di cucina e giardinaggio

I social insegnano che la cucina molto spesso è un contenuto che fa successo. Forse non è quindi un caso che Meghan Markle tramite la sua casa di produzione Archewell Procutions gestita con il marito Harry stia preparando due nuove serie per Netflix. La prima è dedicata al polo, grande passione del principe, mentre l'altra tratterà di cucina e giardinaggio e sarà lei a condurla.

Secondo quanto riporta Deadline, il direttore del progetto sarà Michael Steed, che ha lavorato a Parts Unknown di Anthony Bourdain, in collaborazione con Leah Hariton, showrunner di Selena + Chef con Selena Gomez. Si parlerà soprattutto di cucina ma l'idea è quella di realizzare un forma che "celebra la gioia di cucinare, fare giardinaggio, intrattenere". Al momento non c'è una data ufficiale per il lancio su Netflix ma si vocifera che American Riviera Orchard, marchio di lifestyle di Meghan, potrebbe essere parte ingrante del progetto.