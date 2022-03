Royal Family: perché Elisabetta si è vestita di verde al memoriale di Filippo

Nel ricordo di Filippo, si rivede in pubblico anche Andrea

Royal Family: tutti in verde per il memoriale di Filippo. A un anno dalla scomparsa del Principe Filippo, tutta la famiglia Reale inglese si è riunita per una cerimonia a Westminster Abbey. A parte il Principe Harry, come annunciato, erano presenti davvero tutte le teste coronate, la Regina Elisabetta, guarita dal Covid, Kate Middleton, il Principe William e i figli George e Charlotte (assente solo il piccolo Louis), Carlo, Camilla, la Principessa Anna e anche il Principe Andrea, alla prima uscita pubblica dopo la chiusura extragiudiziale della denuncia per stupro da parte di Virginia Giuffre.

Edinburgh Green: il significato dei vestiti color verde

Ha molto colpito il look della Regina, che sfoggiava un cappotto verde, lo stesso colore indossato da tutte le donne presenti alla cerimonia. Un errore nel solitamente impeccabile cerimoniale British? Assolutamente no, anzi: si è trattato di un omaggio al Principe Filippo, la cui livrea si caratterizzava per il colore ufficiale “Edinburgh Green”. Di color verde militare era anche la sua Land Rover, talmente amata da essere usata come carro funebre durante il suo funerale.

La spilla Scarab: un ricordo romantico

Anche la spilla indossata da Elisabetta è un ulteriore omaggio al compianto marito: si tratta infatti dalla “Scarab”, disegnata da Andrew Grima, realizzata in oro giallo, rubini e diamanti, che proprio Filippo le aveva regalato nel lontano 1966.



Leggi anche: