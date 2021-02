Royal family, William furioso con Harry: è rottura definitiva per la Regina?

All'interno della Royal family una nuova rottura fra William e Harry sembra scombussolare l'equilibrio fra i membri. In questi giorni l'attenzione dei sudditi e dei media è focalizzata sul principe Filippo, ricoverato in un'ala privata dell'ospedale King Edward VII di Londra in seguito a un "malessere" non meglio precisato. Mentre aumentano le preoccupazioni per la salute del marito della Regina, non si placano gli scontri sulla Megxit.

Royal family, William e Harry: nuovo scontro per la regina Elisabetta

William saranno andato su tutte le furie per il comportamento tenuto dal fratello Harry nei confronti della nonna. Secondo alcuni rumors il principe avrebbe detto: "Non devi mancare di rispetto a tua nonna, Harry. Non si sfida la regina".

Il principe William sarebbe "triste e scioccato" per il comportamento tenuto dal fratello minore verso la nonna. A rivelarlo è il Sunday Times che ha aggiunto un ulteriore dettaglio su Harry e Meghan. Elisabetta II ha fatto sapere con un comunicato ufficiale che i Duchi di Sussex, non volendo rientrare nella famiglia reale britannica, "non possono continuare con le responsabilità e i doveri che derivano da una vita di servizio pubblico". Harry verrà dunque privato degli incarichi militari a cui tiene moltissimo. La replica dei Duchi è stata rapidissima. Lady Markle e consorte hanno rivendicato il diritto di restare "impegnati a svolgere i propri doveri a servizio del Regno Unito e del mondo". "Tutti possiamo vivere una vita di servizio - hanno aggiunto - il servizio è universale".

William contro Harry per il bene della Regina - ROYAL FAMILY NEWS

William considererebbe la riposta dei Sussex "petulante, insultante e irrispettosa". Harry e Meghan "hanno creato inutilmente ulteriore tensione", secondo il Principe. "Hanno sfidato la regina", avrebbe aggiunto William infuriato. Come andrà a finire fra i due fratelli. Il loro rapporto tornerà mai ad essere sereno?

Nuova rottura fra William e Harry o solo piccolo diverbio?