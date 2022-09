The Crown 6, i nomi degli attori che vestiranno i panni di William e Kate

The Crown 6, ecco i nomi degli attori che interpreteranno William e Kate

A novembre, su Netflix è attesa la quinta stagione di The Crown, mentre i produttori della serie annunciano importanti novità sugli episodi e hanno ufficializzato già la sesta stagione, quindi come in molti si sono già chiesti, sono riusciti a trovare gli attori che interpreteranno i duchi di Cambridge William e Kate.



Dopo un lunghissimo casting per il principe William saranno due gli attori a ricoprire il ruolo: prima toccherà all'adolescente Rufus Kampa, al suo debutto televisivo ma con diversi ruoli teatrali nel West End, che gli darà il volto fino ai 15 anni, ovvero fino al 1997, anno della tragica morte della madre Diana; successivamente, toccherà a Ed McVey nei suoi anni da giovane adulto.

Anni cruciali, del resto, perché proprio in questo periodo il futuro re ha incontrato Kate Middleton, la studentessa di storia dell'arte che sarebbe divenuta la sua sposa. A interpretare lei è stata scelta Meg Bellamy, qui al suo primo ruolo di rilievo in una produzione professionale.

La sesta stagione, dovrebbe andare in onda nel 2023, le riprese sono iniziate proprio in questi giorni. Il creatore e showrunner Peter Morgan ha dichiarato che The Crown non arriverà a raccontare gli eventi fino ai giorni nostri, quindi includendo la faida nata dal rapporto tra Harry e Meghan, ma si dovrebbe fermare agli inizi degli anni Duemila con appunto il fidanzamento di William e Kate.

Nel frattempo sappiamo già che dalla quinta stagione avremo un cast rinnovato, con Imelda Staunton a interpretare la regina Elisabetta, Jonathan Pryce sarà invece il principe Filippo, ed Elizabeth Debicki e Dominic West daranno il volto rispettivamente a Diana e Carlo. Tra l'altro proprio il figlio di quest'ultimo, Senan West, sarà il primo attore a calarsi nella parte di un giovanissimo principe Williams.