Russell Crowe ha origini anche italiane. La scoperta dell'attore sui social

Russell Crowe, dal Lord decapitato in Uk alle origini italiane (di Ascoli Piceno). La storia genealogica dell'attore

L'attore neozelandese Russell Crowe è sicuro di discendere da Simon Fraser, l'undicesimo Lord Lovat e l'ultimo decapitato nel Regno Unito. Come ha pubblicato l'artista su X e riporta anche il quotidiano 'The Scotsman', furono erette delle tribune di legno affinchè la gente potesse assistere all'esecuzione di Fraser, una delle quali cadde, provocando la morte di nove spettatori. Si dice che quando Fraser lo scoprì, cominciò a ridere, a quel punto fu giustiziato e così divenne responsabile dell'espressione "ridere a crepapelle". Simon Fraser (1667-1747) fu condannato a morte per alto tradimento, per aver preso parte alla ribellione giacobita, che voleva restaurare Giacomo II Stuart e i suoi discendenti sul trono d'Inghilterra.

D'altra parte, Crowe ha anche condiviso la sua scoperta che il padre di uno dei suoi bis-bisnonni da parte di madre era l'italiano Luigi Ghezzi, che si recò in Nuova Zelanda nel 1864 dopo aver incontrato Mary Ann Curtain, la sua ex moglie, a Città del Capo, in Sudafrica. Ha ammesso di avere ancora molta strada da fare per esplorare la sua genealogia, poichè non si conosce ancora l'origine irlandese emersa dal test del DNA fatto da alcuni suoi parenti stretti. Tuttavia, ha indicato di aver già scoperto "connessioni norvegesi, italiane, scozzesi e maori" nella sua storia familiare. "È bello scoprire finalmente il legame italiano che, nonostante abbia visto molto dell'Italia, proviene da posti in cui non sono mai stato", ha concluso.