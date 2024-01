Delon contro Delon, la figlia dell'attore denuncia il fratello per molestie

Alain Delon, lite tra i figli: denunce per molestie e diffamazione

La famiglia Delon ha tenuto banco nei mesi scorsi a causa di litigi, accuse reciproche e battaglie legali. Tutto è cominciato con le accuse di Anthony Delon alla sorella Anouchka riguardo alla salute del padre, Alain Delon. Successivamente, Anouchka ha risposto annunciando una controdenuncia. Il suo avvocato, Christophe Ayela, ha dichiarato l'intenzione di presentare una denuncia per diffamazione, calunnia, minacce e molestie contro Anthony. Tutto questo è nato dalle dichiarazioni di Anthony il 7 novembre, sostenendo che Anouchka avrebbe tenuto nascosto alla famiglia il cattivo stato di salute del padre dopo test cognitivi negativi in Svizzera. Le informazioni sarebero state rivelate da Anthony stesso in un'intervista a Paris Match, pubblicata il 3 gennaio.

Anouchka ha poi ribadito che l'obiettivo principale di suo fratello sembra essere quello di danneggiare la sua reputazione e il rapporto speciale che lei ha con il padre, attraverso l'uso dei media per diffondere accuse infondate. Ha anche espresso il desiderio di porre fine alle dispute familiari, sottolineando la necessità di serenità e modestia in questo momento difficile.

In precedenza, nel luglio scorso, i figli di Alain Delon - Anouchka, Alain-Fabien e Anthony - avevano denunciato Hiromi Rollin, la persona descritta come la "dama di compagnia" di Alain Delon, per molestie morali e violazione della corrispondenza. Rollin aveva risposto con una controdenuncia, sostenendo di aver subito violenze aggravate da parte dei membri della famiglia Delon e delle loro guardie del corpo.

Tuttavia, notizie recenti provenienti dai media francesi hanno rivelato che sia le accuse dei figli di Delon sia la controdenuncia di Hiromi Rollin sono state respinte e archiviate dalla procura di Montargis, a causa dell'insufficienza di prove. Inoltre, c'è stata un'inattesa svolta quando Alain Delon ha annunciato la sua intenzione di presentare una denuncia contro suo figlio Anthony, aggiungendo un nuovo capitolo a questa complessa vicenda familiare.