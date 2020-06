Salvini, la passione per le ciliege diventa... un quadro

Matteo Salvini che mangia le ciliege durante la conferenza stampa in un'osteria con Luca Zaia (il governatore parlava della chiusura dell’ospedale di Borgo Trento in seguito alla morte di alcuni bambini a causa di encefaliti dovute al Citrobacter, un batterio che sta diventando resistente agli antibiotici) diventa... un quadro. Sul web e sui social si scherza sulla vicenda.

“Avevo fame, non avevo mangiato. Potrò mangiare?”, ha poi detto Salvini in un'intervista a Mattino Cinque. “Zaia aveva parlato un quarto d’ora, avevamo parlato di lavoro, turismo, agricoltura. Quelle ciliegie ci erano state regalate dagli agricoltori che le hanno messe sul tavolo invitandoci a promuovere i prodotti italiani. Quello era il mio pranzo, vuol dire che non mangerò più ciliegie”.