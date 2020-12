Satta-Boateng, il divorzio è ufficiale

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng divorziano, è ufficiale. Dopo settimane di illazioni e gossip sulla separazione tra l'ex velina e il calciatore, arriva la conferma online. Giorni fa Oggi aveva paparazzato la showgirl all'ingresso di uno studio legale, nel quale si era poi trattenuta per circa tre ore, cosa che aveva fatto pensare alla relazione Satta-Boateng come ormai in dirittura di arrivo.

L'ex velina già dopo la prima grande crisi con il consorte, aveva confidato a Verissimo di averla vissuta "come un fallimento": "Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio. I giovani di oggi devono riflettere sull’importanza di tenere unita la famiglia. Stare insieme è un sacrificio e un compromesso".

Adesso arriva l'annuncio su Instagram di Boateng, l'ultima foto con Melissa risale ad agosto, che in un post ha espresso la volontà di prendere strade diverse: "Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità. Fermo restando che rimarremo l'uno per l'altra un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox".