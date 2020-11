Scherzo Francesco Arca a Le Iene: la trappola della figlia "baby tronista "

Lei Iene colpiscono ancora e questa volta fanno infuriore l'ex tronistra di Uomini e Donne: Francesco Arca. La figlia Maria Sole, di soli quattro anni, genera l'ira del padre, quando scopre che si è candidata per partecipare a un provino per "Uomini e donne bambini". La reazione di Francesco Arca è sopra le righe, a tal punto da costringere la redazione a rivelare in anticipo che si trattava di uno scherzo. E' statao realizzato da Sebastian Gazzarrini, con la complicità della moglie Irene e della piccola Maria Sole.

Scherzo Francesco Arca a Le Iene: la gelosia per la figlia

La moglie di Fracesco Arca, prima di iniziare lo scherzo, sapeva bene che il marito avrebbe potuto reagire in malo modo. L'ex tronista Franscesco Arca è infatti molto geloso di sua figlia: non le ha mai permesso di fare qualcosa in tv o al cinema. E' dell’idea che dovrà decidere lei se lavorare in tv o fare altro. Insomma, si augura che possa trovare la sua strada senza essere influenzata dal lavoro dei genitori. Entrambi infatti appartengono al mondo dello spettacolo: lui ex tronista e attore, mentre lei show girl e modella. Francesco Arca e Irene Capuano erano stati già insieme in passato, per poi perdersi di vista e rincontrarsi fino a non lasciarsi più. Oltre a Maria Sole hanno avuto anche un maschietto, Brando Maria, nato nel 2018.