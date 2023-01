Selvaggia Lucarelli, che paura sul volo nel Nepal: “Smetti di riprendere"

Selvaggia Lucarelli, paura in volo in Nepal: "Da qui in poi Lorenzo mi ha impedito di documentare"

Dopo l’ultima, difficile edizione di Ballando con le Stelle, che ha visto Lorenzo Biagiarelli in qualità di concorrente e Selvaggia Lucarelli in quella storica di giudice, la coppia si è concessa una vacanza durante queste festività in Nepal. Una vacanza documentata, ovviamente, sui propri social, dove Selvaggia ha creato un format simpatico per intrattenere i followers con le avventure e le disavventure nel Paese asiatico.

E di disavventura proprio si parla nel caso in questione, risalente a qualche giorno fa, quando la Lucarelli e Biagiarelli hanno deciso di prendere un aereo per percorrere appena 93 km da Katmandu a Chitwan, visto che muoversi in macchina tra queste due città avrebbe significato attraversare una strada abbastanza pericolosa, causa di vari incidenti stradali. Come raccontato dalla giornalista, quel giorno c’erano molte turbolenze, che hanno terrorizzato in particolare Lorenzo Biagiarelli, tanto da indurre la compagna ad interrompere la ripresa video del viaggio: “Dopo 10 minuti l’aereo incontra qualche cumulonembo per cui iniziano vuoti d’aria e tanti saluti” ha spiegato Selvaggia su Instagram, raccontando ironicamente la reazione del suo compagno: “Da questo momento Lorenzo mi ha vietato di documentare il suo ca***to”. Un volo molto problematico, insomma, che ha terrorizzato lo chef e la giornalista.