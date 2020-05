Silvia Romano, la rete ironizza sulla liberazione. Ecco i meme più irriverenti

Ieri è tornata in Italia Silvia Romano, la volontaria rapita 18 mesi fa in un villaggio del Kenya e liberata in una zona non lontana dalla capitale della Somalia. E' arrivata a Ciampino a bordo di un aereo dell'Aise. Il mondo del web non ha indugiato e la consueta guerra dei meme è iniziata. Ecco una gallery di alcuni dei numerosi meme su Silvia Romano che stanno circolando sul web.