Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi di nuovo insieme? "Sono entrambi single, c'è un ritorno di fiamma". Ultimi rumor

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi si starebbero frequentando in segreto. In passato avrebbero avuto già una relazione

Si rincorrono nuovi rumor sul riavvicinamento tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. I due conduttori, stando a quanto racconta Belen Rodriguez, avrebbero avuto un flirt qualche anno fa e ora che sono entrambi single si sarebbero tornati a frequentare in gran segreto. L'indiscrezione è stata lanciata da Diva e Donna. I due comunque dopo la bomba di Belen non avevano confermato né smentito di aver avuto una relazione.

L'ultimo incontro pubblico tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi è avvenuto qualche settimana fa quando il conduttore di Affari tuoi ha partecipato come giurato speciale alla puntata di Tale e Quale Show. Da questa stagione nel programma di Carlo Conti c'è proprio Alessia Marcuzzi in giuria in sostituzione di Loretta Goggi. Stando però a quanto riporta Dagospia i rapporti tra i due sarebbero in realtà piuttosto freddi: "Dietro le quinte i due non si sarebbero nemmeno rivolti la parola, un saluto gelido e una Marcuzzi in fortissimo imbarazzo".