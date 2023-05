Anne Hathaway conquista tutti: nuovo taglio e look bob corto

Tagli capelli a caschetto 2023, l'attrice Anne Hathaway seduce con un bob corto

Le tendenze di moda lanciate dalle star sono all'ordine del giorno. La raggiante attrice Anne Hathaway si è fatta fotografare con un nuovo taglio. Come scrive Cosmopolitan.it, la protagonista de "Il diavolo veste Prada" ha conquistato tutti con un nuovo taglio di cappelli: un bob corto.

La tendenza del 2023, che si è fatta largo sulle teste delle celebrità più amate (come Chiara Ferragni e Vanessa Incontrada) piace anche Anne Hathaway, il volto della brand ambassador di Bulgari, protagonista della cover del nuovo numero di Elle Japan.

Ai canali del magazine giapponese, la star premio Oscar per "Les Misérables", Anne Hathaway ha dichiarato: "Giusto perché lo sappiate, non mi sono tagliata i capelli. Stavamo solo divertendoci per uno shooting", alludendo al fatto che il suo nuovo bob cut potrebbe essere, in realtà, una parrucca. Tuttavia su Instagram, il suo hairstylist, Adir Abergel, sembra smentirla. Chissà qual è la verità. Ad ogni modo, il nuovo caschetto di Anne Hathaway è tendenza capelli corti (anche perché incornicia il viso con una frangetta)