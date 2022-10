The Milan Coffee Festival torna: palinsesto, novità e tutte le anticipazioni

The Milan Coffee Festival 2022, la terza edizione: programma ricco al Superstudio Più

The Milan Coffee Festival torna dal 12 al 14 novembre - dopo due anni di stop - con un ricco palinsesto di eventi, performance e competizioni che trasformeranno la dinamica metropoli lombarda nella capitale dei “coffee lovers”. Anche quest’anno l’edizione italiana dell’evento internazionale che celebra il caffè in tutte le sue declinazioni si terrà al Superstudio Più di via Tortona, location simbolo di uno dei distretti storici e più vivaci della città, che ben si sposa con lo spirito creativo e all’avanguardia del format.

Organizzato sulla scia del successo delle analoghe manifestazioni di Londra, Amsterdam e New York, il festival è un’occasione unica per tutti i professionisti e gli operatori di settore che qui potranno incontrare i migliori torrefattori, conoscere i produttori di attrezzature professionali e vivere le due giornate - domenica 13 e lunedì 14 novembre - all’insegna del networking, alla scoperta delle novità e delle tendenze a tema caffè, grazie anche alle innumerevoli esperienze “live” proposte dalle aziende partner.

The Milan Coffee Festival 2022, un obiettivo ambizioso

“La terza edizione del Milan Coffee Festival persegue ancora una volta l’ambizioso obiettivo di colmare il divario tra la ‘new wave’ del caffè artigianale e la tradizione tutta italiana dell’espresso”, dichiara Ludovic Rossignol-Isanovic, co-founder di Allegra Events e ideatore del progetto. Se il caffè espresso in Italia è infatti una consuetudine radicata, un gruppo sempre più numeroso di torrefattori artigianali, bar e baristi, educatori e appassionati sta diffondendo la cultura degli Specialty Coffee, creando nuove opportunità di business. “Le aperture sempre più frequenti di specialty coffee shop e la diffusione di micro-torrefazioni artigianali in tutta la Penisola testimoniano quanto questa rivoluzione sia in atto anche nella patria dell’espresso”, conclude Rossignol-Isanovic.

The Milan Coffee Festival 2022, programma e novità

Con più di 10.000 visitatori attesi, l’edizione 2022 del Milan Coffee Festival sarà la vetrina ideale del caleidoscopico e multiforme panorama del settore che comprende caffetterie indipendenti, catene mass market, gestori di catering, hotel e gruppi di ristoranti. Ma non solo. Grazie a un ricco calendario di competizioni e performance dedicate all’universo del caffè, la manifestazione si conferma l’evento più atteso per tutti gli appassionati. Con Latte Art Live sarà allestita un'area interattiva dedicata alla popolare disciplina della “latte art”, con laboratori pratici, esibizioni e sfide; The Lab include appuntamenti e laboratori per discutere delle ultime tendenze in collaborazione con MUMAC Academy e la partecipazione di SCA Italy; alla Global Coffee School Live di Sage il pubblico potrà partecipare a workshop per imparare a creare il perfetto caffe' espresso, perfezionare la propria latte art e preparare cocktail a base di caffè, mentre all’interno di The Roaster Village i piccoli torrefattori italiani di qualità avranno la possibilità di servire e far conoscere i loro pregiati Specialty Coffee.

Parallelamente sarà possibile: provare le ultime novità in fatto di attrezzature per il caffè, proposte da La Marzocco, Slayer, Faema, Victoria Arduino e Sage; partecipare a degustazioni di caffè in abbinamento con proposte food, come quello tra gli Specialty Coffee di 1895 Coffee Designers by Lavazza e le prelibatezze proposte da Giorgia Poria, Diego Crosara e Marco Pedron; scoprire l’arte della macinatura con Grinde, partecipare al workshop di sommelier dell’acqua con Brita o alla Cocktail Masterclass di Smirnoff. Al Brew Bar di DM Italia il pubblico potrà assaggiare il caffè filtro degli espositori del roast village preparati utilizzando i macinini del Brand e le macchine Tone Swiss.

La terza edizione vede inoltre il ritorno di The Roast Masters con un format tutto nuovo: il divertente contest, focalizzato sull’arte della tostatura degli Specialty Coffee e riservato ai migliori torrefattori italiani, vedrà la partecipazione di 20 italiani che si sfideranno, in squadre di 3, in frenetici testa a testa a eliminazione diretta. Quattro le discipline – The Espresso Smackdown, The Latte Art Showdown, The Brew Faceoff e The Signature Drink – in cui si cimenteranno i candidati, esaminati da una giuria di esperti.

Per chiudere in bellezza la giornata al Milan Coffee Festival, da non perdere gli strepitosi cocktail proposti da Cafezal, Mr. Black e Smirnoff all’Aperitivo corner per godersi una rivisitazione del classico aperitivo milanese con un drink d'autore a base di caffè.

The Milan Coffee Festival si avvale del contributo de La Marzocco, Faema, Brita, Alpro, La Cimbali, Slayer, Grindie, Brita, 1895 Coffee Designers by Lavazza, Sage, Cafezal, Smirnoff, Monin, Mr Black, Mumac Academy, SCA, Sage, DM Italia e Sum Up.