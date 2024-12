Tony Effe, il rapper è davvero innamorato: mega diamante da 30 mila euro alla sua fidanzata Giulia De Lellis

Tony Effe ha regalato a Giulia De Lellis un anello con diamante da 2,5 carati del valore di 30mila euro

La storia tra Tony Effe e Giulia De Lellis sembra stia andando a gonfie vele, anche se i due sembrano voler mantenere un profilo piuttosto basso. “Non parlo del nostro rapporto ma semplicemente perché lo stiamo tenendo per noi. - ha raccontato l'influncer al podacst One More Time di Luca Casadei- perché c’è da viversi e basta. Di Nicolò mi piace che è fatto al contrario. Poi è talmente tante cose che uno non si aspetta e mi piace il fatto che le so solo io. Per me è preziosissimo che si faccia scoprire veramente da poche persone. Lo trovo meraviglioso. Non avevo mai incontrato una persona che si coprisse così tanto e si facesse scoprire allo stesso tempo da pochi. Quindi è bella questa cosa di lui".

I sentimenti di Giulia De Lellis sembrerebbero ampiamente ricambiati da Tony Effe, come dimostra l'anello in oro bianco impreziosito da un diamante di forma ovale di 2,5 carati che il rapper le ha regalato e che già fa bella mostra su suo anulare sinistro da qualche settimana. A svelare il "presente" è stato il gioielliere dei vip, Alessandro Bernini, con una foto del brillante condivisa su Instagram e la didascalia "Da Tony Effe a Giulia De Lellis". Il prezzo varia da 9mila a 30mila euro.

Tony Effe e Giulia De Lellis hanno iniziato a frequentarsi poco prima dell'estate. A giugno sono stati infatti fotografati per la prima volta insieme a Napoli durante un concerto di Geolier. L'ufficialità è arrivata qualche mese dopo con le prime foto di coppia pubblicate sui social.