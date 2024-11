Fedez: "Giovanni Tronchetti Provera? Spero che a Natale mi regali le gomme da neve"

Fedez a La Zanzara ironizza sulla storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: "Spero mi arrivino delle gomme da neve a Natale, un cadeau"

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono usciti allo scoperto come coppia, come dimostrano gli scatti rubati durante un weekend romantico a Roma. L'influencer ha atteso l'accordo per il divorzio da Fedez per ufficializzare la sua nuova relazione. Chiara Ferragni ha quindi ritrovato l'amore mentre il rapper ospite a La Zanzara ha colto l'occasione per lanciare una frecciatina non troppo velata all'ex moglie.

"Che effetto ti ha fatto passare davanti a questo palazzo? Ti ha fatto venire in mente qualcosa?" (la sede di Radio 24 si trova esattamente davanti a quella della Pirelli, ndr), gli chiede Giuseppe Cruciani. Fedez ha quindi risposto con una battuta: "Spero mi arrivino delle gomme da neve a Natale, un cadeau". Poi il rapper nelle sue Stories su Instagram ha postato una frase scritta su un muro che in molti hanno considerato l'ennesima bordata all'ex moglie: "Io sono buono come il pane, ma lei è celiaca".

Il commento a La Zanzara non è infatti la prima frecciatina di Fedez nei confronti di Chiara Ferragni. Pochi giorni fa Federico Lucia aveva condiviso sui social una strofa della canzone Low Cash di Dargen D'Amico che recita: "Prima o poi abbandonerò il sacrificio per la musica e prenderò posto in ufficio e mi farò un nome, incontrerò una donna che vuole farsi l'uomo che si è fatto un nome, per farsi un cognome".

Dal canto suo Chiara Ferragni non sembra comunque preoccuparsi troppo dell'ex marito. Sui social aveva scritto di aver "imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te"e che "è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero".