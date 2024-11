Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, non solo affari: fuga d'amore a Roma. Tutte le foto della nuova coppia

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si presentano ufficialmente come coppia durante un weekend a Roma

La storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è ormai conclamata ma ora l'imprenditore e l'influncer sono ufficialmente usciti allo scoperto. I due sono stati infatti paparazzati dal settimanale Chi durante un weekend a Roma mentre passeggiavano mano nella mano per le vie della Capitale, scambiandosi anche baci appassionati e sguardi languidi. Non solo, la nuova coppia si è presentata come tale agli amici con una colazione a Campo de' Fiori.

L'imprenditrice digitale sembra davvero aver ritrovato la pace interiore con il suo nuovo compagno, come dimostra la testa appoggiata sulle spalle di lui mentre sorride godendosi il sole. "E’ necessario lasciar andare certe persone. Per trovare l’amore vero", aveva scritto Chiara Ferragni riferendosi alla fine del matrimonio con Fedez e la nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni e il rampollo 41enne si conoscevano già da tempo, dato che i rispettivi figli frequentano la stessa scuola di lusso a Milano, ma la scintilla è scoccata a Ibiza durante una vacanza. Ritrovata la serenità, l'imprenditrice digitale punta a rilanciarsi anche professionalmente con nuove collaborazioni all'estero in Spagna e Grecia.