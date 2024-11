Chiara Ferragni e la nuova dolce vita con Giovanni Tronchetti Provera: mano nella mano per le vie di Roma

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono stati avvistati durante una passeggiata mano nella mano tra le meraviglie di Roma

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono ufficialmente una coppia ormai da qualche settimana. I due sono stati avvistati in giro per l'Italia in diverse occasioni e l'ultima tappa, come riporta Il Messaggero, è stata Roma. L'influencer e l'imprenditore sono stati avvistati vicino a un hotel di lusso vicino a via del Babuino e si sarebbero poi spostati in un ristorante del centro per una serata in compagnia di amici. Dopo cena si sono concessi una passeggiata mano nella mano tra le bellezze della Capitale, puntalmente fotografate e condivise sui social da Chiara Ferragni. "Ciao ancora Roma!", scrive l'influencer come commento alle immagini.

L'ufficialità della relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è arrivata nel giorno in cui l'imprenditrice digitale ha chiuso l'accordo di divorzio con l'ex marito Fedez e da allora sembra aver ritrovato un po' di serenità. "Quest'anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una possibilità - scriveva su Instagram - Oggi sento che la mia libertà non è punto d'arrivo ma d'inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia". In molti hanno interpretato questo messaggio con una frecciatina nei confronti dell'ex marito.