Amadeus torna su Sanremo: "A Fedez avrei detto di fare come Chiara Ferragni. Morgan? Con me ha chiuso", poi arriva la replica di Castoldi

Sanremo, Amadeus si racconta: "A Fedez avrei detto di fare come Chiara Ferragni. Morgan? Con me ha chiuso, ci sono rimasto male"

Amadeus in occasione della presentazione del suo nuovo libro "Ama. La mia storia, i miei Sanremo, come il palcoscenico mi ha cambiato la vita" ha concesso una lunga intervista a Chi in cui ha ripercorso la sua avventura nella conduzione dei ben cinque edizioni della kermesse musicale. Amadeus rivendica di aver riportato i giovani a Sanremo: "La gioia più grande è aver portato numeri importanti nella musica e nella discografia e aver lanciato nuovi talenti".

Proprio in quest'ottica si legge anche la partecipazione di Chiara Ferragni, che salì sul palco con Amadeus nel 2023. Il conduttore però aveva già contattato l'influencer una prima volta ma lei declinò "dicendo delle cose giuste: non mi conosceva, non sapeva che tipo di Sanremo sarebbe stato, era legata al mondo web, lontano dalla televisione".

Amadeus ci riprovò nel 2021, nell'edizione in cui Fedez partecipò con Francesca Michielin, ma lei: "Mi disse: ‘Grazie, ma è una cosa bellissima per Federico ed è giusto che si goda il suo Sanremo’. L’ho trovato molto bello, se fosse venuta a Sanremo le attenzioni sarebbero state sulla coppia".

Alla fine Amadeus riuscì a portare Chiara Ferragni all'Ariston ma la sua partecipazione viene oggi ricordata soprattutto per la sua reazione al bacio tra l'ex marito e Rosa Chemical: "Se mi avessero chiesto un consiglio, ma nessuno me lo ha chiesto, avrei detto a Fedez di fare la stessa cosa che sua moglie aveva fatto con lui. Ma voglio molto bene a Federico e, come si dice, ‘fra moglie e marito non mettere il dito'”.

Amadeus si è detto anche molto deluso da Morgan, che dopo la lite in diretta con Bugo e la sua eliminazione avrebbe chiuso i rapporti. Amadeus ricorda di averlo voluto "il primo anno come giudice di Ama Sanremo contro la volontà di tutti. E lui fu bravissimo, disponibile, generoso. Poi venne in gara con Bugo, accadde quello che sappiamo e l’anno dopo Bugo mi presentò una canzone che mi piaceva e lo presi".

"Morgan mi mandò 4 brani, - continua Amadeus - dicendomi di sceglierne uno e, dopo averli ascoltati, gli dissi che nessuno di questi era adatto a quello che avevo in mente. Da quel momento mi ha fatto una guerra spietata. Non puoi essere amico se chiedi una cosa e diventare nemico se non la ottieni. Mi dispiace, perché continuo a pensare che abbia grandissime capacità, ma con me ha chiuso. E ci sono rimasto male".

Morgan replica ad Amadeus: "Se hai bisogno di me per risollevarti dal flop di Chissà chi è, io ci sono"

Le replica di Morgan non si è fatta attendere: "No, carissimo amico Amadeus. Ti ricordi male. Se vuoi raccontare come sono andate le cose con me, non devi fare confusione. - si legge sulle pagine di mowmag - Perché poi la gente non ci capisce più niente e non è corretto nei confronti del pubblico che, invece, vuole sapere la verità. Il pubblico è da rispettare, perchè per chi come te e come me vive di spettacolo, il pubblico è chi ti permette di esistere, è non solo il tuo datore di lavoro ma è anche il tuo sostenitore".

"Ti ricorderò come sono andate le cose tra noi veramente, - continua Morgan - perchè sei stato tu a tirare in ballo l’argomento - cosa che io avrei evitato - e forse, a questo punto, vale la pena di cogliere l’occasione per fare qualche riflessione sensata sul motivo per cui il tuo programma va male (Chissà chi è sul Nove, ndr) e non piace evidentemente al pubblico, ma dubito che ti possa essere utile usarmi per attirare attenzione".

"Caro amico Amadeus, non farne un dramma, - conclude Morgan - capita a tutti che un programma vada male, la ruota gira, tu sei anche fortunato perchè sei un miracolato per le opportunità che hai avuto di lavorare negli ultimi anni, può succedere un flop, se proprio non puoi sopportare l’idea di chiudere il programma, c’è sempre una soluzione sicura: anzichè parlare di me sui giornali, chiamami nel tuo show e vedrai che risolverai qualsiasi problema".