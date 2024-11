Amadeus archivia "Chissà chi è" e rilancia sul Nove: nuovo format in access prime time e poi.... Retroscena

Amadeus archivia "Chissà chi è" e rilancia sul Nove: il nuovo format in access prime e poi.... Retroscena

Amadeus non lascia, ma raddoppia. Anzi triplica. Chissà chi è va verso la fine del suo ciclo. Quando? Il 21 dicembre 2024 potrebbe esserci l'ultima puntata. Indiscrezioni - da Fq Magazine a Davide Maggio - che non sorprendono. "Quando sei in un canale come questo, quindi più piccolo, di nicchia, per quanto ambizioso - le parole di Ama un mese fa a Radio Deejay - è ovvio che poi questo lo devi tenere in conto e devi capire se è il caso di continuare a quell’ora, perché poi bisogna essere pragmatici, non è che ti devi intestardire".

Ecco dunque che se il progetto 'Chissà chi è' verrà archiviato da Amadeus, altro bolle in pentola. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it infatti ha già individuato un nuovo format che Amadeus porterà sul Nove in access prime time. Quando? Se a gennaio, il canale ammiraglia di Warner Bros Discovery dovrebbe proporre il ritorno di Cash o Trash di Paolo Conticini (ma chissà che prima o poi non si veda in quella fascia la promozione di Casa a Prima Vista, gioiello negli ascolti tv di Real Time...), se a febbraio la tv italiana spesso ha un momento di stasi con il Festival di Sanremo' (quest'anno e il prossimo made in Carlo Conti e alla fine saranno 5 proprio come il suo amico Amadeus), che solitamente cannibalizza tutto, si può pensare alla nuova sfida dell'ex conduttore Rai tra fine febbraio e inizio marzo.





Dicevamo prima che Amadeus non raddoppia, ma triplica: già, perché nel 2025 di Warner Bros Discovery lo rivedremo, ovviamente, anche in prima serata.

Il ritorno della Corrida sta andando bene negli ascolti tv, è una sfida vinta che sarà portata avanti. Ma oltre al programma reso celebre da Corrado aspettiamoci anche qualche altra sorpresa.

D'altronde una cosa è certa: l'addio alla Rai e il passaggio a Discovery è stato molto veloce e poco il tempo inizialmente per lavorare a nuovi progetti. La forza di tanti successi ottenuti dal presentatore siciliano è però stata quella di riuscire a sperimentare, riproporre quando era tutt'altro che scontato (vedi Affari Tuoi, format che fu lui a rilanciare su Rai 1 dopo 8 anni di stop, con risultati vincenti, i numeri parlano chiaro) e innovare nel corso della sua carriera. Non dimentichiamo i 5 Festival di Sanremo svecchiati, rilanciati e con un successo a tutto tondo: dagli ascolti tv alla scelta dei cantanti (tante le scommesse vinte su questo fronte), sino all'essere fenomeno di costume. Dunque, se il 2024 ha segnato il 'primo contatto' Amadeus-Warner Bros, dal 2025 in poi aspettiamo idee e novità che già in queste ore sono allo studio e oggetto di riunioni...