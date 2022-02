Totti-Blasi in crisi? Negli ambienti romani spunta il nome di Luca Marinelli

Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi dopo 17 anni di matrimonio? L'ex capitano della Roma ha smentito, ma i pettegolezzi non si fermano e spunta il nome dell'attore Luca Marinelli

Nonostante le smentite di ieri sera di Francesco Totti sulla presunta separazione tra lui e Ilary Blasi, dalla capitale arrivano alcune indiscrezioni circa una nuova fiamma di Ilary: l'attore Luca Marinelli. Non solo Totti, dunque, avrebbe già trovato la degna sostituta della compagna di una vita.

Quanto a Ilary, spesso sarebbe uscita a cena in comitiva con la sorella Melory e altri amici, tra cui Luca Marinelli, l’attore romano noto al pubblico per aver vinto il David di Donatello come migliore attore protagonista in “Lo chiamavano Jeeg Robot”.

La notizia, insieme ad altri indizi, farebbe pensare ad una separazione ormai certa. Non solo l’assenza di post romantici su Instagram, le ricorrenze non festeggiate insieme (l’ex Letterina non si è presentata al compleanno del marito), le uscite mondane separate, secondo alcuni ormai è solo questione di attesa per l’annuncio ufficiale.

Chi è Luca Marinelli?

Luca Marinelli è un attore italiano nato a Roma il 22 ottobre del 1984. Figlio del doppiatore Eugenio Marinelli, è uno degli attori più riconoscibili e amati dal pubblico del piccolo e grande schermo. Lo dimostrano anche i premi vinti nell’ambito di manifestazioni cinematografiche di grande livello, tra cui il David di Donatello come miglior attore protagonista in "Lo chiamavano Jeeg Robot" e la coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile nel film Martin Eden.

La grande notorietà, per l’attore nato a Roma, è arrivata a partire dal 2010, quando ha interpretato il personaggio di Mattia all’interno del film "La solitudine dei numeri primi". Nel 2013 è arrivata la consacrazione al pubblico italiano, quando è stato candidato ai David di Donatello, al Nastro d’argento e al Globo d’oro come miglior attore protagonista per il film "Tutti i santi giorni". Anche la miniserie televisiva dedicata a Fabrizio De André gli è valso un grande successo. L’ ultimo lavoro cinematografico dell’attore è "Diabolik", uscito nelle sale a dicembre 2021.

