Totti porta la figlia Isabel a casa di Noemi. Un altro affronto a Ilary

Francesco Totti e la figlia Isabel paparazzati mentre escono dalla casa di Noemi Bocchi. Continua l'affronto ad Ilary

Francesco Totti non si nasconde più e ammette di frequentare Noemi Bocchi. Tant'è che viene fotografato da Chi mentre esce dalla casa dove vive la Bocchi, a tarda ora, con molta tranquillità. Con lui ci sono degli amici di vecchia data ma soprattutto la figlia Isabel; un vero affronto ad Ilary questo, che aveva chiesto all'ormai ex marito di lasciare la piccola fuori da questa storia. La prima volta era stata proprio la piccola Isabel a raccontare alla madre di aver giocato con i figli di Noemi. Notizia che le aveva dato la conferma di una frequentazione tra il marito e la Bocchi.

Ma sembra che Francesco se ne infischi delle richieste di Ilary, ed eccolo che torna dalla Bocchi con la piccola Isabel. Dopo la sconvolgente intervista di Francesco Totti al Corriere, i rapporti tra lui e Ilary sono arrivati all'estremo e questa sembrerebbe l'ennesima sfida alla Blasi.

Vent'anni di matrimonio arrivati al capolinea. I due, ormai ex, in questi giorni stanno trattando con i rispettivi avvocati i termini della separazione. Fancesco difeso da Annamaria Bernardini de Pace e Ilary da Alessandro Simeone. Anche Noemi ha un matrimonio alle spalle, anzi per l'esattezza risulta ancora sposata su carta, seppur sia separata.