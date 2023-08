Turci-Pascale, scoppia la lite a Tokyo: le due sono entrambe molto gelose

Paola Turci e Francesca Pascale, lite furiosa a Tokyo per gelosia

Paola Turci e Francesca Pascale sono state beccate nel bel mezzo di una lite furibonda a Tokyo, dove si trovano ora in viaggio per motivi di lavoro della cantante.

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, le coniugi – sposate in gran segreto lo scorso luglio – sarebbero entrate in rotta di collisione per motivi di gelosia, che a quanto pare, non fa difetto ad entrambe. Non è dato sapere di più sull’origine del litigio di coppia, tuttavia "Persone vicine alla coppia - si legge sul settimanale - assicurano però che si sia trattato solo di una maretta passeggera e che le neo spose siano più innamorate e complici che mai".

I fan della coppia dunque non hanno nulla di cui preoccuparsi: nessuna crisi conclamata all’orizzonte, solo una maretta passeggera.

Paola Turci e Francesca Pascale, l'inizio dell'amore grazie a Francesca Fagnani