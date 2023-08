Tutti pazzi per il dynamic stretching. Rassoda i glutei ed evita gli infortuni

Lo stretching dinamico e i suoi benefici. La ginnastica preferite delle celebrity internazionali

L'estate è ormai agli sgoccioli e piano piano le vacanze stanno per concludersi un po' per tutti. Ma il ritorno alla routine di città non è sempre una passeggiata di salute, cambiano i ritmi e bisogna rimettersi in marcia per affrontare il lavoro e tutto il resto. Per facilitare questo compito c'è una ginnastica che ormai è diventata un must: lo stretching dinamico. Alleato indispensabile - si legge su Il Messaggero - per praticare sport con maggiore serenità, migliore performance e minore rischio di infortuni. Il Dynamic Streching, amato e diffuso anche sui social grazie ai post di celebrity internazionali (come Kate Beckinsale, Victoria Beckham e Rita Ora), si basa su una serie di esercizi dinamici che contribuiscono ad aumentare la gamma di movimento, o "range of motion".