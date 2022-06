Ultime notizie di gossip 20 giugno 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 20 giugno 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 20 giugno 2022 troviamo le rivelazioni dell'ex Blanco, Giulia Lisioli, sulla fine della relazione con il cantante, che l'avrebbe tradita subito dopo la vittoria di Sanremo. Elettra Lamborghini ha invece affrontato a viso aperto un hater a un suo concerto mentre Piero Chiambretti si è visto costretto a "tagliare" i fondi alla figlia dato che le sue entrate sono dimezzate. Preoccupazione per Lory Del Santo dopo un malore in discoteca. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 20 giugno 2022:

Giulia Lisioli, ex di Blanco, racconta la rottura: "Ho scoperto che aveva un'altra in un video che mi hanno mandato su Internet. Mi ha tradita dopo Sanremo. Sono finita in ospedale per lui".

Elettra Lamborghini ferma il concerto per gli insulti di un hater e poi lo fa cacciare

Piero Chiambretti taglia l'assegno alla figlia da 3.000 a 800 euro al mese: "Il mio reddito si è dimezzato"

Malore per Lory del Santo al locale Crazy Pizza di Flavio Briatore: "I miei amici mi hanno raggiunta e volevano chiamare l'ambulanza me per fortuna dopo aver un po' vomitato mi sono sentita meglio"