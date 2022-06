Elettra Lamborghini, l’hater la insulta e lei blocca il concerto – VIDEO

Elettra Lamborghini, l’hater: “Sei una tr**a” e lei non ci sta: blocca il concerto e lo insulta

Elettra Lamborghini non ci sta. Durante un dj - set a Riccione è stata insultata pesantemente durante la sua esibizione. La modenese ha bloccato il concerto e cacciato l’hater: “Sei uno scemo, fuori dai c******i”. Il motivo degli insulti da parte del ragazzo? Un trend su TikTok.

Elettra Lamborghini, insultata pesantemente durante la sua esibizione (a quanto pare per via di una challenge di TikTok 🤦🏻‍♂️) ferma la musica e affronta l’hater. pic.twitter.com/KVZsF4iu5v — Trash Italiano (@trash_italiano) June 19, 2022

La Lamborghini commenta su Instagram l’accaduto: “Questa sera ho fatto un dj-set in un locale che conosco molto bene perché ci ho passato la mia infanzia. Salgo sul palco, questo era il mio outfit un top e un paio di pantaloni. Di solito metto un body con la ciapet un po’ di fuori e la calza, non si vede niente altrimenti non lo farei. Mi sono ritrovata in una situazione un po’ imbarazzante”.

“Ero a disagio. Di solito ballo, ma ero pietrificata. Guardavo questo tizio mentre cantavo. Quando gli ho detto 'Scemo, scemo' mi ha risposto 'Tiratela di meno'. Non so chi tu sia ma sei un povero cogl.... senza palle. Questa cosa non può passare come normale. Non siete autorizzati a fare quello che vi pare. Indipendentemente da come sono vestita. Non può dirmi che me la tiro perché non è così, è una questione di rispetto”, ha concluso Elettra Lamborghini.