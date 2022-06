Chiambretti taglia l’assegno per la figlia: “Il mio reddito si è dimezzato"

Piero Chiambretti, il conduttore torinese chiede di ridurre l’assegno per la figlia: “Da 3000 euro a 800, il mio reddito si è dimezzato”

“Il mio reddito si è dimezzato”. Questa la ragione per cui il conduttore torinese Piero Chiambretti vorrebbe ridurre l’assegno di mantenimento per la figlia. Il presentatore che nel 2016 guadagnava 50mila euro al mese ora sarebbe passato a 26mila. Complice delle preoccupazioni di Chiambretti anche i rumors sul possibile divorzio dalla trasmissione Tiki Taka.

La richiesta è chiara: per Chiambretti l’assegno di mantenimento dovrà passare dai 3000 euro mensili agli 800. Una decisione che dipenderebbe non solo da un reddito in forte decremento ma anche da un sospetto da parte del conduttore, secondo cui l’ex commetterebbe un uso improprio del denaro da lui versato.