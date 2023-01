Ultime notizie di gossip 13 gennaio 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 13 gennaio 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 13 gennaio 2023 troviamo Eva Padlock, la bellissima ex ombrellina che spopola sui social, e il gesto ammirevole di Chiara Ferragni in favore delle donne. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 13 gennaio 2023:

Eva Padlock, l'ex ombrellina della Moto GP ora fa impazzire i social come testimonial di lingerie...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DI EVA PADLOCK

Nasce la nazionale artisti TV di padel...SCOPRI TUTTI I MEMBRI DELLA NAZIONALE ARTISTI TV DI PADEL

Chiara Ferragni donerà l'intero compenso percepito a Sanremo 2023 a un'associazione contro la violenza sulle donne...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA SOLIDARIETA' DI CHIARA FERRAGNI

Lisa Marie Presley stata trovata morta, pare stroncata da un infarto, a 54 anni...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA MORTE MISTERIOSA DELLA FIGLIA DI ELVIS PRESLEY

Furto in casa per Roberta Martin, le sono stati sottratti quasi 10mila euro...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL FURTO A ROBERTA MARTIN