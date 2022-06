Ultime notizie di gossip 16 giugno 2022 - Affaritaliani

Gossip di oggi 16 giugno 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 16 giugno 2022 troviamo la palpatina di Rocio Munoz a Roul Bova al matrimonio di Alberto Matano. Il giornalista è salito sull'altare con qualche chilo di troppo. Lorena Bianchetti sfata la fama di "fondamentalista" mentre sale la preoccupazione per una possibile malattia di Tom Hanks. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 16 giugno 2022:

Beccata al matrimonio Matano-Mannino la toccatina maliziosa di Rocio Munoz Moralez ai "gioielli" del compagno Raoul Bova...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA COPPIA ROCIO-BOVA

Lorena Bianchetti si racconta a Viva e Donna: "C’era un grande pregiudizio su di me a causa della mia fede, che io peraltro non ho mai ostentato. Non sono una fanatica. Finii nel cliché della bigotta oscurantista. Solo per essere stata la prima donna a parlare di spiritualità laica in questo programma televisivo"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU LORENA BIANCHETTI

Alberto Matano arriva all'altare con qualche kiletto di troppo ma corona il sogno di sposare l'avvocato Riccardo Mannino: "Sono, siamo, stati trascinati da una gigantesca, inaspettata e dolcissima onda d’amore"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU ALBERTO MATANO

Guido Nanni Falck paparazzato a Portofino con Rachele Fogar, figlia dell'esploratore Ambrogio. E' nata una nuova coppia?...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU GUIDO FALK

Tom Hanks si mostra magrissimo in alcune foto pubblicate dal Daily Mail. L'attore nei giorni scorsi aveva cercato di nascondere un tremore ale mani. I medici temono sia Parkinson...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU TOM HANKS MALATO