Ultime notizie di gossip 2 agosto 2022 – Affaritaliani

Blanco e Martina Valdes innamoratissimi in Sicilia

Gossip di oggi 2 agosto 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 2 agosto 2022 troviamo le vacanze in Sicilia di Blanco e della fidanzata Martina, più innamorati che mai, e le critiche a due star internazionali della musica. Beyoncé deve far fronte alle accuse di discriminazione nei confronti dei disabili mentre Jennifer Lopez ha partecipato a una serata di beneficienza a Capri dai prezzi monstre. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 2 agosto 2022:

Un'amica di Claudia Cardinale afferma che l'attrice sia rinchiusa in una casa di riposo contro la sua volontà...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU CLAUDIA CARDINALE

Beyoncé si è vista costretta a cambiare il testo della sua canzone "Hated" che contiene la parola "spaz". I suoi detrattori l'accusano: "Hai offeso i disabili"....LEGGI LA NEWS COMPLETA SU BEYONCE' E IL POLITICALLY CORRECT

La serata di beneficienza del'Unicef a Capri con Jennifer Lopez come ospite di eccezione crea grande scalpore. Per un tavolo si paga fino a 250mila euro....LEGGI LA NEWS COMPLETA SU JENNIFER LOPEZ

Anche Diletta Leotta è in vacanza a Capri e passa le sue giornate tra bagni rilassanti al mare e abiti attillati la sera...GUARDA LE FOTO DEL FISICO DA URLO DI DILETTA LEOTTA

Blanco e la fidanzata Martina si mostrano sui social innamoratissimi in vacanza in Sicilia....GUARDA LE FOTO DI BLANCO E MARTINA