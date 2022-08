Ultime notizie di gossip 22 agosto 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 22 agosto 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 22 agosto 2022 troviamo la coppia Elodie-Iannone, la più sensazionale dell'estate, tutte le foto in anteprima del Calendario Pirelli 2023 e le cene in intimo di Giorgia Soleri e Chiara Ferragni. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 22 agosto 2022:

Emis Killa fa esplodere il caso "Romagna": "Riccione fa paura, sembra Marsiglia. Servono le manganellate sulle ginocchia". I social si scatenano...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA POLEMICA DI EMIS KILLA

La nuova fiamma di Andrea Iannone sarebbe Elodie. L'ex di Belen e la cantante sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi...GUARDA LE FOTO DELLA NUOVA COPPIA IANNONE-ELODIE

Asia Argento ha un nuovo amore. Si tratta del 26enne Michele Martignoni, di 20 anni più giovane di lei...LEGGI IL COMMENTO SULLA NUOVA LOVE STORY DI ASIA ARGENTO

Foto, video e backstage del Calendario Pirelli 2023 curato dalla fotografa Emma Summerton...GUARDA LE IMMAGINI IN ANTEPRIMA DEL CALENDARIO PIRELLI 2023

Giorgia Soleri e Chiara Ferragni hanno deciso di cenare (separatamente) con indosso solo il reggiseno. La scelta ha diviso i rispettivi fan...GUARDA LE FOTO SCANDALOSE DI GIORGIA SOLERI E CHIARA FERRAGNI

Linda Evangelista finisce sulla copertina di Vogue ma accusa: "Sfigurata da un intervento chirurgico"...GUARDA LE FOTO DELL'EX TOP MODEL LINDA EVANGELISTA