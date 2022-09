Ultime notizie di gossip 23 settembre 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 23 settembre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 22 settembre 2022 troviamo le nuove veline di Striscia la Notizia ma soprattutto l'addio ufficiale di Wanda Nara a Mauro Icardi: "Per me è un momento doloroso": Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 23 settembre 2022:

Wanda Nara e Mauro Icardi si separano!! La showgirl lo annuncia su Instagram...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA ROTTURA TRA WANDA E ICARDI

Grandi novità per la prossima stagione di Striscia la Notizia. La coppia Siani-Argentero alla conduzione e le nuove veline Cosmary e Anastasia...GUARDA LE FOTO DA URLO DELLE NUOVE VELINE. Anastasia in particolare è una campionessa di ginnastica artisica...GUARDA LE FOTO CALDISSIME DI ANASTASIA