Ultime notizie di gossip 24 agosto 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 24 agosto 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 24 agosto 2022 troviamo Michelle Hunziker che saluta la sua ultima fiamma, Giovanni Angiolini, in tempo per la fine dell'estate e la svolta super sexy di Arisa, che presenta il nuovo singolo con poco o nulla indosso. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 24 agosto 2022:

Michelle Hunziker si è già stufata del suo ultimo flirt Giovanni Angiolini. La relazione è durata il tempo dell'estate...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA ROTTURA DI MICHELLE HUNZIKER

Vanessa Minotti affiancherà come co-conduttrice Maurizio Biscardi al Processo Bis...GUARDA LE FOTO DI VANESSA MINOTTI E LEGGI IL SUO PROFILO COMPLETO

Arisa presenta il suo nuovo singolo con uno scatto in perizoma e topless. Si completa la svolta sexy della cantante...GUARDA LE FOTO DA URLO DI ARISA

Elodie e Iannone paparazzati in barca a Porto Cervo. La nuova coppia dell'estate impazza online e sui rotocalchi...GUARDA LE FOTO DELLA NUOVA COPPIA IANNONE-ELODIE