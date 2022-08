Elodie e Andrea Iannone, la coppia di fine estate paparazzata in barca -FOTO

É nata una nuova coppia? Ecco Elodie e Andrea Iannone paparazzati in barca e sempre più vicini, secondo i rumors

La strana coppia di fine estate del gossip è formata da Elodie e Andrea Iannone. La cantante e il campione di MotoGp è dall'inizio di agosto che sono inseguiti dai paparazzi. La liaison tra i due nata in Puglia durante una vacanza con amici comuni, tra cui Diletta Leotta.

Il settimanale Chi, domani in edicola, li ha pizzicati in quel di Porto Cervo, dove Elodie e Andrea Iannone si stanno concedendo una vacanza in barca. Gli scatti alimentano le voci della settimana passata, quando l'influencer Deinara Marzano commentava, in una storia su IG, che una sua follower aveva visto i due baciarsi in un noto locale alla moda sardo.

Nelle foto pubblicate, però, non c'è traccia di passione. Elodie è intenta a gustare un gelato mentre Andrea Iannone le sta solo accanto. Insomma, ora si attende solo la conferma dai diretti interessati.