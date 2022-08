Arisa in perizoma e topless lancia il suo nuovo singolo - FOTO

Arisa in topless e perizoma lancia il suo nuovo singolo con un post su Instagram - FOTO

Arisa manda in visibilio i suoi fan. E le basta una foto per farlo. L’occasione di questo nuovo post su Instagram è l’uscita del suo ultimo singolo: l'artista ha infatti pubblicato un breve estratto del suo nuovo brano dal titolo "Tu mi perdición", pezzo in lingua spagnola che segna il suo grande ritorno nelle radio.

Nell'anteprima si riesce ad ammirare il look in tutto il suo splendore, mostrato nei dettagli nell’ultima foto da lei pubblicata: si tratta di un completo in due pezzi in pizzo rosso, uno dei colori preferiti della cantante e sinonimo da sempre di passione e sensualità.

Ma non solo. Nel ventaglio di foto pubblicato dalla cantante genovese, anche una foto che ha fatto perdere letteralmente la testa ai fan. Arisa, infatti, si mostra solo con un perizoma e in topless in una posa artistica. Numerosi i commenti dei fan. "Ricordatevi di andare a vedere il videoclip della canzone, non ve ne pentirete", ha commentato l'utente giannib. La pensa allo stesso modo anche l'utente andreaog, che commenta: "Avete creato proprio un capolavoro, questo video è veramente un'opera d'arte".