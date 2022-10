Ultime notizie di gossip 24 ottobre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 24 ottobre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 24 ottobre 2022 troviamo Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 24 ottobre 2022:

Piccolo incidente per Mara Venier a Domenica In. Il microfono scivola e lei si ritrova praticamente nuda...GUARDA IL DIVERTENTE VIDEO CON PROTAGONISTA MARIA VENIER

Lettera aperta alla FIFA in vista del Mondiale di Qatar 2022 per escludere l'Iran dopo le violenze sulla popolazione da parte di Teheran e ripescare l'Italia....LEGGI LA NEWS COMPLETA SULL'ITALIA RIPESCATA AI MONDIALI

Raoul Bova è finito nuovamente nei guai con il Fisco. L'attore è accusato di evasione per 417mila euro...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUI PROBLEMI GIUDIZIARI DI RAOUL BOVA

Zaccagni segna il gol che accende i sogni Scudetto della Lazio. Il giocatore intanto si prepara alla paternità...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU ZACCAGNI E CHIARA NASTI

Kim Kardashian ha deciso di far impazzire il suo ex Kanye West postando sui social i suoi esercizi in palestra coperta solo da un bikini...GUARDA LE FOTO CALDISSIME DI KIM KARDASHIAN

Barby Mora, la sexy barista fa impazzire Tik Tok...GUARDA IL VIDEO DELLA SPLENDIDA BARBY MORA