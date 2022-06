Ultime notizie di gossip 27 giugno 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 27 giugno 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 27 giugno 2022 troviamo il look estremo di Chiara Ferragni in segna di protesta contro la decisione della Corte Suprema americana sull'aborto e le curve di Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo (oggi avvicinato alla Roma). Andrea Delogu ha rivelato di essersi innamorata di un uomo molto più giovane di lei mentre Giorgia Soleri, compagna di Damiano dei Maneskin, è finita in ospedale ma sta bene. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 27 giugno 2022:

Chiara Ferragni sceglie un look piuttosto audace per il concerto LOVE MI condotto dal marito Fedez insieme a J-Ax in segno di protesta contro la decisione della Corte Suprema USA sull'aborto...GUARDA L'OUTFIT SCONVOLGENTE DI CHIARA FERRAGNI

Il principe Carlo d'Inghilterra è finito nella bufera per avere ricevuto 3 milioni di euro dallo sceicco del Qatar. Il denaro, trasportato in borse e sacchetti di negozi del lusso, sarebbe stato destinato a finanziare la sua fondazione...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULL'ULTIMO SCANDALO NELLA ROYAL FAMILY

Mentre si parla di un possibile passaggio di Cristiano Ronaldo alla Roma la moglie del portoghese, Georgina Rodriguez, mostra il fisico statuario al mare...GUARDA LE ULTIME FOTO DA URLO DI GEORGINA

Andrea Delogu dopo la fine della relazione con ha trovato un nuovo amore di vent'anni più giovane: "Ma non chiamatelo toy-boy"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA NUOVA FIAMAMA DI ANDREA DELOGU

Sandra Amurri ha portato in tribunale Selvaggia Lucarelli per un commento sui social. Tra i testimoni ci sono Marco Travaglio e Cinzia Monteverdi...LEGGI LA NEWS COMPLETA TRA SANDRA AMURRI E SELVAGGIA LUCARELLI

Giorgia Soleri, influencer e fidanzata di Damiano David dei Maneskin, pubblica in foto su Instagram con la flebo al braccio: "Pazzo sabato sera, sto bene"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI GIORGIA SOLERI