Ultime notizie di gossip 29 agosto 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 29 agosto 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 29 agosto 2022 troviamo le foto super sexy di Valentina Ferragni e Ines Trocchia e il matrimonio di Federica Pellegrini. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 29 agosto 2022:

Pavel Nedved come la premier finlandese Sanna Marin. Il vicepresidente della Juventus è stato molto criticato per un video in cui balla con tre amiche...GUARDA IL VIDEO DELLA POLEMICA SU PAVEL NEDVED

La 18enne Gaia Nicolini, figlia di Guendalina Tavassi ed ex GF, si laurea Miss Cinema Roma e concorrerà a Miss Italia...GUARDA LE FOTO DELLA FIGLIA DI GUENDALINA TAVASSI

Valentina Ferragni scandalizza Ibiza con una doppia scollatura, davanti e dietro...GUARDA LE FOTO CALDISSIME DI VALENTINA FERRAGNI

Federica Pellegrini si è sposata con il suo allenatore Matteo Giunta a Venezia, anche se con 40 minuti di ritardo...GUARDA LE FOTO DELLE NOZZE DI FEDERICA PELLEGRINI

Ines Trocchia incanta i social con i suoi nuovi scatti: "E' un'opera d'arte"...GUARDA LE INCREDIBILI FOTO DI INES TROCCHIA

Meghan Markle si racconta nel suo primo podcast chiamato Archetypes...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL PODCAST DI MEGHAN MARKLE

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi non sarebbe stata causata da Noemi Bocchi, nuova compagna del Pupone, ma...LEGGI LE ULTIME NOTIZIE SULLA CRISI TOTTI-BLASI