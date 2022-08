Valentina Ferragni, lato B e doppia scollatura: sensualissima. LE FOTO

Valentina Ferragni, look elegante e sensuale. Le foto

"This dress", scrive Valentina Ferragni (in vacanza a Ibiza) a corredo di un post social dove si mostra con una abito a doppia scollatura: lato A e lato B dove la schiena è scoperta e si vedono i segni del costume. Un vestito multicolor estivo, sensuale ed elegante al tempo stesso. Che viene valorizzato dal fisico super della sorella di Chiara Ferragni.



"Vuoi fare un giro?" ("Wanna go for a ride?"), chiede in un altro post Chiara Ferragni pubblicando una sua foto su una moto d'acqua. Ed è pioggia di like e commenti estasiati dei fans per la sua bellezza.