Victoria Beckham ripensa la propria azienda: tagli su collezioni e organico

Victoria Beckham: ridotti gli stock, tagli anche alle collezioni

Victoria Beckham dopo il lockdown inglese ha deciso di ridurre il numero degli stock del 30-40% e di presentare una collezione a stagione sia per la main line sia per la diffusion line Victoria Victoria Beckham (Vvb).

Le proposte della prima linea sfileranno come di consueto a febbraio e settembre, riporta Pambianco news. A partire dal 2021, continua il quotidiano, le collezioni saranno vendute ai negozianti già a gennaio e luglio così da arrivare più velocemente sugli scaffali e restarci più a lungo a prezzo pieno. Il flagship londinese in Dover Street resterà un punto di riferimento importante, così come i vari partner wholesale.

Victoria Beckham: focus sul business direct to consumer

Il marchio vuole inoltre ampliare il focus sul business direct to consumer attraverso il canale digital, incrementando i capi pensati per il daywear. La testata americana comunica inoltre che l’azienda ridurrà il personale di circa il 20 per cento per un totale di 20 impiegati. Beckham e il CEO Marie Leblanc hanno informato personalmente lo staff ieri.

La fondatrice ha espresso la volontà di ritornare a un tipo di show più intimo, proprio come le prime sfilate allestite a New York agli inizi della sua carriera come stilista.