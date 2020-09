Vittorio Storaro, un'esposizione di settanta opere del tre volte Premio Oscar

Sarà possibile ammirare fino a domenica 1 novembre l’esposizione realizzata e promossa da Storaro Art dal titolo “Vittorio Storaro: scrivere con la luce” in partnership con Beliving, società specializzata nella consulenza ed intermediazione immobiliare per una clientela internazionale, da alcuni anni promuove iniziative culturali con una grande attenzione e passione per il mondo dell'arte. L'obiettivo di Beliving è uscire dagli schemi tradizionali del settore e avere un approccio moderno, fresco, innovativo e rivolto alla casa come contenitore di arte, perché il legame tra arte e abitare è forte e imprescindibile.Attraverso l'arte l'uomo impreziosisce il proprio spazio e crea una dimensione privata di benessere e di fruizione del bello.

In questa ottica è nata la collaborazione con Palazzo Merulana, in occasione della Mostra "Scrivere con la Luce" del Maestro Vittorio Storaro, di cui Beliving è Partner, e delle altre iniziative ad essa correlate.

“Ringraziamo Vittorio Storaro, grande artista dei nostri tempi, per averci coinvolto in questo eccezionale progetto creativo e siamo onorati di potere contribuire all'edizione romana della mostra per rendere il giusto omaggio ai 50 anni di carriera del Maestro”, afferma Danilo Orlando, founder di Beliving (nella foto).

Palazzo Merulana intende così omaggiare, in occasione del suo ottantesimo compleanno, Vittorio Storaro, direttore della fotografia tre volte Premio Oscar per ApocalypseNow di Francis Ford Coppola, Reds di Warren Beatty e L'ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci, vincitore del Nastro d'Oro nella 74e sima edizione dei Nastri d'Argento lo scorso luglio e di numerosi altri riconoscimenti.

“Vittorio Storaro: scrivere con la Luce” è una mostra foto-cinematografica ideata e voluta con l'intento di raccontare, attraverso la fotografia, una storia in movimento, infatti Storaro si presenta in una veste insolita, ovvero "essenzialmente" come fotografo, come narratore per immagini fisse.

In mostra 70 “cavalletti luminosi”, tra cui 50 cine-fotografie originali e 20 copie su tela dei dipinti che hanno ispirato la ricerca figurativa-cinematografica di Storaro. Le fotografie fanno parte della sua riflessione sul linguaggio dell'immagine fotografica e cinematografica, sviluppata durante tutta la sua carriera in circa 40 film: “Quando sono arrivato ad un momento di crescita, ho visto come era possibile esprimermi in fotografia con un senso cinematografico, ovvero unendo più di un' immagine - spiega- in quanto la fotografia è espressione in una singola immagine, come la pittura; la cinematografia è invece un' espressione in immagini multiple. Questa, quindi, non è solo una mostra fotografica ma in realtà un'esposizione di varie forme di arte: la scrittura, perché tutto parte da una storia; la fotografia pura; la cinematografia”.

In questo contesto, l'esposizione riveste un duplice interesse, tecnico e narrativo, grazie al passaggio dall'immagine in movimento, che caratterizza la cinematografia, all'immagine fissa, propria della fotografia.

La mostra fotografica “Vittorio Storaro: Scrivere con la Luce”, completa il progetto “Scrivere con la Luce”, iniziato con la pubblicazione di tre libri: “La Luce”, “I Colori”, “Gli Elementi” che, così come la mostra, raccontano il percorso fatto di ricerca filosofica e pittorica, entrambe fonte di ispirazione nell'ideazione luministica dei film da lui realizzati.

