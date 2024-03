WinteRace Cortina, 2 giorni d'immersione nel vero stile di vita delle Dolomiti

Il Grand Hotel Savoia Cortina d'Ampezzo dà il benvenuto agli ospiti internazionali che parteciperanno all'undicesima edizione della WinteRace Cortina, la nota manifestazione di auto d'epoca, che si svolgerà dal 7 al 9 marzo 2024 a Cortina d'Ampezzo. Oltre ai 50 veicoli storici costruiti prima del 1999 ci sono anche 20 auto moderne della categoria ICON, le auto storiche del futuro. L'hotel, situato nel cuore della città, accoglie i partecipanti che si preparano a percorrere un itinerario, in territorio italiano, di circa 400 km in due tappe diurne con partenza e arrivo previsti in Corso Italia, una delle vie più prestigiose e conosciute del centro storico a Cortina d'Ampezzo.

La WinteRace Cortina e il Grand Hotel Savoia condividono un profondo legame che si manifesta attraverso la storia dell'hotel, la sua posizione e il suo coinvolgimento nella comunità locale. Questa sinergia testimonia il rapporto indissolubile tra l'hotel, la città e la passione per lo sport e le attività all'aria aperta che Cortina d'Ampezzo incarna. L'eredità di cui è intrisa la WinteRace si sposa con l'importanza storica che il Grand Hotel Savoia Cortina d'Ampezzo rappresenta nella zona, dove sin dalla fine del XIX secolo, nel quadro del Grand Tour d'Europa, giungevano ospiti da ogni parte del mondo.

WinteRace Cortina



Nella cornice delle montagne dolomitiche, l'hotel si erge in posizione privilegiata tra le strade trafficate di Cortina d'Ampezzo, offrendo al viaggiatore moderno la sua ricca e preziosa eredità. L'hotel fu conosciuto quando ancora il territorio faceva parte dell'Impero austro-ungarico. Cortina divenne poi famosa negli Anni 50, quando i presidenti americani e i primi ministri britannici vennero a firmare il libro degli ospiti. "L'hotel si è evoluto e cresciuto nel corso degli anni e non ha mai perso la sua essenza e la sua personalità, nonché l'importante autenticità e il rispetto per il territorio", afferma il GM Rosanna Conti

Il mondo della montagna e la regina delle Dolomiti sono il palcoscenico ideale per mettere in mostra le caratteristiche delle auto d'epoca che gareggiano per le loro strade. La WinteRace Cortina è un evento che fa sognare i visitatori in ammirazione delle bellezze di Cortina e delle Dolomiti. I partecipanti al volante di splendide automobili d’epoca sono testimoni attivi della storia automobilistica del passato e del futuro in un’atmosfera elegante e allo stesso tempo amichevole e coinvolgente.