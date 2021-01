Covid, in Finlandia la prima reazione avversa a vaccino Pfizer

L'Agenzia per il farmaco della Finlandia ha ricevuto il report della prima reazione avversa al vaccino Pfizer-BioNTech contro il coronavirus a una settimana dal lancio della campagna europea di immunizzazione. Lo ha reso noto la tv locale YLE. "Quando ci saranno almeno cinque di queste notizie, pubblicheremo sul nostro sito il tipo di reazioni che si sono verificate", ha detto il capo dell'Agenzia Maija Kaukonen aggiungendo di non poter rivelare altri dettagli.

Intanto sono almeno 33 i Paesi che hanno identificato casi della nuova, piu' contagiosa variante del virus Covid-19, variante trovata per la prima volta nel Regno Unito. La lista di Paesi in cui e' stata identificata la variante cresce rapidamente e, al momento, comprende oltre al Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, India, Irland, Israele, Giappone, Giordania, Libano, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Portogallo, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. La nuova variante di Covid-19 e' stata accertata anche in Italia. Secondo uno studio dell'Imperial College, la variante -che e' "estremamente" piu' contagiosa della versione precedente del virus- determina un aumento dell'indice di trasmissione Rt compreso tra 0,4 e 0,7.