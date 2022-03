Covid su i casi, Gismondo: "Nessun allarme. Attenti a nuovo booster esteso..."

Covid salgono i casi, Gismondo: "Risalita non allarmi. Vediamo cosa accadrà tra 10-15 giorni"

"La risalita di Rt e incidenza dovevamo aspettarcela, perché si sono allentate le misure e direi che in questa fase è giusto così". Invita a non allarmarsi per l'inversione della curva Covid Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano.

"Ripeto - spiega all'Adnkronos Salute - non dobbiamo guardare all'andamento di queste infezioni, che sono quasi al 100% asintomatiche o paucisintomatiche, ma dobbiamo stare a osservare cosa accadrà fra 10-15 giorni - sottolinea l'esperta - per capite se alla risalita della curva dei contagi seguirà anche un aumento delle ospedalizzazioni. Solo in quel caso", secondo la Gismondo, "potremo alzare ancora la guardia" delle restrizioni.

Covid e vaccino, Gismondo: "No a nuovo booster esteso a più categorie, possibili rischi"

"Escludo che un secondo booster vaccinale" anti-Covid, in questa fase, "debba essere somministrato ad altre categorie" a parte gli immunodepressi per i quali la somministrazione in Italia è già partita. "Lo ripeto: un eccesso di vaccinazione nella persona immunocompetente potrebbe essere persino negativo", perché "ci sono ricerche scientifiche che dimostrano come l'eccessiva sollecitazione del nostro sistema immunitario rischi di provocare addirittura un 'effetto boomerang'", spiega all'Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, mentre il Regno Unito si prepara a una quarta dose agli ultra 75enni, agli immunodepressi e agli ospiti delle case di riposo nelle prossime settimane.

Covid, Gismondo: "Per immunodepressi gravi monoclonali in prevenzione"

"La quarta dose" di vaccino anti-Covid "agli immunodepressi può essere fatta" e in Italia le somministrazioni sono già partite. "Ma non si può pensare di continuare a somministrare dose su dose. Bisognerebbe accertare il livello dell'immunodepressione in modo da poter scegliere, nei pazienti immunocompromessi che sono 'non responders'" alla vaccinazione, "di adottare l'uso degli anticorpi monoclonali come prevenzione. Un'opzione di cui si parla troppo poco". Lo evidenzia all'Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano. Mentre il Regno Unito si prepara a una quarta dose agli ultra 75enni, agli immunodepressi e agli ospiti delle case di riposo nelle prossime settimane, l'esperta ribadisce la sua contrarietà a un secondo booster esteso a categorie diverse dagli immunodepressi, ma anche nel caso di questi pazienti osserva: "La quarta dose deve essere analizzata in base al soggetto al quale viene somministrata. Un soggetto gravemente immunocompromesso non sarà mai sollecitato abbastanza" dalla vaccinazione. "Quindi, se non è riuscito con ben tre dosi a sviluppare un'immunità, nemmeno una quarta dose riuscirà" a conferirgliela, o nella migliore delle ipotesi "sarà valida solamente per un periodo brevissimo". Non solo. "Noi - sottolinea - non sappiamo che effetti portano tutte queste vaccinazioni ravvicinate, perché è la prima volta nella storia dell'infettivologia che più vaccinazioni si susseguono con un ritmo così serrato". Anzi, "ci sono delle ricerche scientifiche che dimostrano come l'eccessiva sollecitazione del nostro sistema immunitario possa provocare addirittura un 'effetto boomerang'".

