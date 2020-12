10 dicembre: è la Giornata internazionale dei diritti umani

Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea generale delle Nazioni Uniti proclamava la Dichiarazione universale dei diritti umani. Il 4 dicembre 1950 fu istituita la Giornata dei mondiale dei diritti umani che si celebra ogni anno proprio il 10 dicembre per ricordare i trenta articoli che compongono la carta di cui il primo dichiara “la libertà e l’uguaglianza dei diritti per tutti gli esseri umani e il loro impegno nella fratellanza”.

Quest’anno in occasione del 69esimo anniversario lo slogan scelto è “Recover Better- Stand up for Human Rights”. Inevitabilmente le celebrazioni del 2020 per la giornata dei diritti umani avranno come punto focale la pandemia. Nell’abituale video del segretario generale dell’ONU, António Guterres, precisa come “il Covid-19 ha avuto un impatto sproporzionato su gruppi vulnerabili, accentuando povertà, disuguaglianze e discriminazioni” e continua, guardando alla società post virus “Una risposta effettiva della pandemia dovrà fondarsi sulla solidarietà e sulla cooperazione. Le persone e i loro diritti dovranno essere al centro delle risposte e della ripresa.”