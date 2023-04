25 Aprile, 100mila in corteo a Milano. I video di Affaritaliani.it

25 Aprile, Milano in corteo. I video di Afafritaliani.it

Corteo nazionale - partito tra le note di Bella Ciao - del 25 aprile a Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, che quest'anno ha come slogan 'Un grande 25 aprile per la democrazia e la Costituzione' per celebrare la liberazione dal nazifascismo. Diverse migliaia i partecipanti (secondo gli organizzatori 80-100 mila persone) che, dopo essersi riuniti in Corso Venezia, si sono mossi verso piazza Duomo attraversando corso Matteotti, piazza Meda, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni.

